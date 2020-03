Sport italiano senza tifosi, le cinque gare a porte chiuse della Reggina

Cinque gare senza il popolo amaranto. La Reggina, così come tutte le squadre d’Italia, dovrà fare a meno dei propri tifosi almeno fino al 3 aprile, così come stabilito dal decreto posto in essere dal Governo per combattere il diffondersi del coronavirus in Italia.

Calendario alla mano, gli amaranto disputeranno a porte chiuse tre gare casalinghe su cinque (compreso il doppio turno interno contro Avellino e Potenza), dal momento che mercoledì 25 marzo ci sarà il turno infrasettimanale. Una situazione surreale ma al tempo stesso inevitabile, che comincerà questa domenica. Se tutto andrà nel migliore dei modi, la tifoseria reggina potrà tornare sugli spalti alla quartultima giornata, quando De Rose e compagnia si recheranno a Vibo Valentia per sfidare il Rende. Le trasferte senza tifosi invece, saranno quelle di Potenza (contro il Picerno) e Caserta,

Di seguito, il “calendario a porte chiuse” della compagine dello Stretto.

30^ giornata (8 marzo)

Az-Picerno-Reggina ore 15:00

31^ giornata (15 marzo)

Reggina-Avellino ore 15:00

32^ giornata (22 marzo)

Reggina-Potenza ore 15:00

33^ giornata (25 marzo)

Casertana-Reggina ore 20:45

34^ giornta (29 marzo)

Reggina-Rieti ore 15:00