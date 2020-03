Emergenza coronavirus, il Governo ha deciso: tutto lo sport a porte chiuse

La proposta avanzata ieri sera dal Comitato Tecnico Scientifico, ha trovato piena attuazione da parte del Governo. La decisione è definitiva, tutto lo sport in Italia dovrà chiudere al pubblico e qualsiasi gara si disputerà dunque a porte chiuse. L’emergenza coronavirus, comprende ovviamente anche scuole, università ed eventi in generale: in questo caso, si è deciso per la chiusura momentanea o per i rinvii .

Restando allo sport, si conoscono i tempi riguardanti lo stato d’emergenza (molto dipenderà ovviamente dall’evolversi della situazione), ma il tutto dovrebbe durare almeno fino al 3 aprile.

Il provvedimento del Governo, verrà ratificato dalla Lega Calcio tra stasera e domani.