Due anni senza Astori, la Lega Pro: “Gli dedicheremo una giornata”

4 marzo 2018-4 marzo 2020. Sono passati due anni esatti dalla tragedia che sconvolse il mondo del calcio nostrano e non solo, ma il ricordo di Davide Astori continua a “battere” nel cuore degli italiani.

Il capitano della Fiorentina sarà nuovamente ricordato sui campi di serie C, non appena tutti e tre i gironi riprenderanno la loro attività. Ad affermarlo il Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

“Oggi il nostro ricordo è piu forte- si legge nella nota stampa della Lega Pro, riportata da tuttoc.com- per un capitano in campo e nella vita come Davide. Avremmo voluto dedicargli una giornata di campionato per il secondo anno consecutivo. Lo faremo appena tutti i club potranno scendere in campo”. Sulla propria pagina ufficiale facebook, inoltre, la Lega Pro ha omaggiato il numero 13, inserendo una sua immagine con tanti cuori viola a fare da cornice.