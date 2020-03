Promozione B, la “reggina” della 24^ giornata: Stilese senza limiti…

Cinque gol di Martinez, due di Papaleo: Stilese, uno show che vale la seconda copertina consecutiva…

Per la seconda settimana, la Stilese A.Tassone è scesa in campo con l’obbligo di vincere per riprendersi la testa della classifica. Ed anche in questo caso i risultati sono stati strabilianti. Pure il Filogaso, quarta forza del campionato, non ha potuto fare altro che accontentarsi del ruolo di sparring partner di una squadra, quella di Caridi, letteralmente scatenata. Il 7-1 finale magari sarà stato propiziato anche dall’espulsione che ha costretto gli ospiti all’inferiorità numerica, ma non toglie nulla ad un’altra domenica in cui i gialloazzurri hanno incantato i loro tifosi. Settantaquattro gol all’attivo, dei quali quarantasei realizzati dalla coppia Martinez-Papaleo, con l’argentino che domenica scorsa si è regalato una cinquina da record. Meglio di così…

VOTO DI RNP: 10.