Coronavirus, ipotesi stop delle manifestazioni sportive per un mese

L’emergenza Coronavirus continua a tenere banco in Italia. Così come non bisogna cedere ad allarmismi e psicosi, allo stesso tempo sarebbe un errore minimizzare una situazione la cui delicatezza è certificata dagli ultimi dati ufficiali (2.502 contagi, 79 morti e 160 guarigioni).

Dopo gli scenari di questi giorni (rinvii, porte chiuse, polemiche e decisioni quantomeno discutibili), lo Sport italiano potrebbe arrivare ad un punto definitivo: evitare qualsiasi manifestazione, per un periodo non inferiore ai trenta giorni. A riportare la proposta del Comitato tecnico-scientifico del Governo, è una nota dell’Ansa.

“Evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone- si legge- e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. E’ una delle proposte del Comitato tecnico scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte, che potrebbero integrare il Dpcm del primo marzo e che sarebbero da adottare in tutto il Paese”.

Se la proposta dovesse essere attuata, resterebbe da capire se si tratterebbe di uno stop totale, oppure se le gare si giocherebbero comunque, ma a porte chiuse.