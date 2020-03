Prima Categoria D, la “reggina” della 20^ giornata: San Gaetano al tavolo delle grandi…

Tre punti pesantissimi quelli ottenuti contro il Rosarno, la compagine biancazzurra rimane in piena zona playoff.

Cedro decide il big match contro il Rosarno, la copertina di RNP è per la compagine biancazzurra.

Un altro esame di maturità superato a pienissimi voti, un’altra reazione immediata. Dopo il ko maturato sul campo della Cinquefrondese, il San Gaetano Catanoso torna subito alla vittoria, superando il Rosarno in un altro big match sulla strada che porta dritti dritti ai playoff. Così come successo contro la Deliese, i biancazzurri sono riusciti a trovare la via del gol nonostante si sia fermato Modafferi, grande protagonista di questa stagione con 16 marcature all’attivo. Questa volta, l’uomo della svolta è stato Cedro. I ragazzi di Falduto si portano a +3 dai diretti avversari, rimanendo al quinto posto, con un solo punto di svantaggio dalla terza. Un sogno ad occhi aperti, impreziosito da un ruolino di marcia casalingo che nelle ultime cinque gare ha portato altrettante vittorie…

VOTO DI RNP: 7.5.