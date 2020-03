Eccellenza, la “reggina” della 24^ giornata: per il San Luca una settimana perfetta

La copertina è per la capolista, che dopo aver battuto il Giarre nella Coppa Italia nazionale, condanna l’Isola Capo Rizzuto alla prima sconfitta casalinga.

Questo San Luca non riesce a batterlo proprio nessuno. L’ennesima conferma è arrivata dall’anticipo di Isola Capo Rizzuto, dove i giallorossi dell’ex Cosenza De Angelis si sono imposti nel secondo tempo con le reti di Bruzzaniti e Romero, Ad onor di cronaca, i padroni di casa hanno lamentato la mancata concessione di un rigore, ma l’episodio non può certo offuscare i meriti di una squadra che non ha risentito per nulla né di qualche assenza pesante né della gara giocata tre giorni prima in Coppa Italia col Giarre (anche in quel caso, è arrivata la vittoria). La capolista ha completato una settimana perfetta, rimanendo imbattuta e godendosi la migliore difesa del campionato, con sole 9 reti subite.

VOTO DI RNP: 8.