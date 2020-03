Reggina, anche la difesa è pronta a svuotare l’infermeria: la situazione

Giuseppe Loiacono, Marco Rossi, Davide Bertoncini. I tre difensori più utilizzati in stagione da Mimmo Toscano, sono stati messi ko nel big match contro il Monopoli, anche se Rossi ha stretto i denti ed è entrato nell’ultima mezz’ora di gara.

Un’emergenza che dovrebbe rientrare, a partire dalla trasferta contro il Picerno. Partiamo proprio da Rossi, il cui recupero appare scontato: l’attacco influenzale che lo aveva colpito poco prima del derby di Catanzaro (al Ceravolo l’ex Parma ha giocato con la febbre) è ormai un ricordo, quasi certamente il numero 13 al Viviani si riprenderà un posto da titolare. Pressoché uguale la situazione di Loiacono: anche l’ex Foggia è stato colto da un attacco febbrile, trovandosi costretto a saltare il doppio turno ravvicinato, ma per domenica prossima non dovrebbe esserci alcun problema.

Capitolo Bertoncini. In questo caso siamo al “cinquanta e cinquanta”. Il piccolo risentimento muscolare post Catanzaro è quasi del tutto superato, ma molto dipenderà dalle “risposte” che arriveranno in questi giorni di allenamento. E’ vero che il campionato sta arrivando agli sgoccioli, ma otto partite ancora da giocare sono comunque tante, ed in casi come questi l’imperativo è quello di evitare ricadute che potrebbero rivelarsi assai più problematiche rispetto ad un ulteriore turno da saltare.

f.i.