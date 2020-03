Scalea, il migliore di RNP: Scigliano, divieto di transito dalle sue parti

ECCELLENZA – 24^ giornata

Bocale ADMO-Scalea 0-0

Il migliore in campo dello Scalea per RNP: Andrea Scigliano – In accoppiata con il suo giovane compagno di reparto, il 2001 Giulio Mauro, gioca una partita quasi perfetta. In mezzo all’area di rigore il Bocale non riesce mai ad arrivare su azione manovrata, fatta eccezione per la palla-gol di Falcone inseritosi dall’esterno. Pulito negli interventi, sfrutta spesso astuzia ed esperienza per prevalere sul diretto avversario. Guida con mano sapiente il reparto arretrato nerostellato, non disdegnando l’avvio dell’azione con dei lanci lunghi raramente sfruttati dai compagni d’attacco.