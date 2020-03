Reggina, col Picerno senza De Rose: le possibili soluzioni di Toscano

Contro il Picerno senza il capitano. Così come successo in occasione del match del ”Massimino” contro il Catania, anche per la trasferta lucana di domenica la Reggina dovrà fare a meno di capitan De Rose, la cui doppia ammonizione (alla quale è seguito il cartellino rosso) nella sfida di qualche giorno fa con il Monopoli non ha solo costretto gli amaranto a disputare parte della ripresa in dieci uomini, ma li vedrà affrontare il prossimo match senza il proprio leader di centrocampo.

Un’assenza importante nel cuore del centrocampo amaranto, dove lo stesso De Rose si è spesso distinto con prestazioni di alto livello, ricche di grinta, recuperi di palla e giocate da vero leader. Un’assenza che vedrà il 32enne cosentino saltare la sua quinta partita dall’inizio del campionato e che porterà mister Toscano a studiare le possibili soluzioni per far fronte al turno di stop del suo play di centrocampo.

Dunque, bisognerà capire le possibili contromosse del tecnico reggino. Tra le varie ipotesi, vi è quella del possibile ritorno in campo dal 1′ di Nielsen, il quale ha già sostituito De Rose a Catania e potrebbe rifarsi dopo la scarsa prestazione di domenica. Occhio anche a De Francesco, il quale ha scontato il turno di squalifica ed è pronto a rimettersi in corsa per una maglia da titolare, sfruttando l’assenza dello stesso De Rose. Per il centrocampista romano si tratterebbe della seconda partenza dal 1′ in stagione, dopo aver sostituito lo stesso De Rose, dal 1′, nella prima giornata di campionato contro la Virtus Francavilla, match in cui andò anche in gol. Si tratterebbe sicuramente di un maggiore apporto di tecnica e qualità al centrocampo calabrese, che con De Francesco ha già brillato diverse volte prima dell’infortunio che lo costrinse a restare ai box per alcune settimane.

Terza soluzione, ma solo in ordine cronologico, l’inserimento di Sounas all’interno della linea a quattro di centrocampo, vista la duttilità dimostrata finora dal greco, il quale con molta probabilità partirà titolare nel match con il Picerno. Da capire, però, se lo farà giocando in mezzo al campo o sulla trequarti (più probabile). Basse, anche se non da escludere, le quotazioni di Paolucci, il quale, comunque, potrebbe avere qualche chance in più per entrare a partita in corso.

Tutto dipenderà dagli allenamenti di questa settimana, decisivi per la scelta finale di mister Toscano.