Crisi Catanzaro, giallorossi in ritiro fino alla partita col Bari

Virtus Francavilla, Reggina, Potenza. Nessun gol segnato, sette subiti e tre sconfitte una dietro l’altra per il Catanzaro, che sembra già aver “esaurito” la verve successiva al ritorno di Auteri e ad un mercato di gennaio di assoluto livello. Per cercare di uscire dalla nuova crisi che attanaglia i giallorossi, scavalcati anche dal Catania e adesso settimi in classifica, il Presidente Noto ha optato per il ritiro, che si terrà da oggi fino a lunedì sera, giorno del posticipo che vedrà presentarsi al Ceravolo la vice-capolista Bari.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club.

Il presidente Floriano Noto ha incontrato squadra e staff tecnico, oggi al PoliGiovino, per discutere della situazione di difficoltà che si è venuta a determinare con le tre sconfitte consecutive e della necessità di una immediata reazione.

Al termine del confronto si è deciso di portare la squadra in ritiro, a Steccato di Cutro, per trovare la giusta forma e concentrazione in vista della sfida di lunedì sera contro il Bari al “Ceravolo”.