Bocale, Laface: “Ripresa ad una porta, ultimamente fatichiamo a far gol”

ECCELLENZA – 24^ giornata

Bocale ADMO-Scalea 0-0

Filippo Laface (allenatore Bocale ADMO): “Venivamo da una settimana tragica, abbiamo perso in pochi giorni tre calciatori molto importanti per infortunio, Guerrisi, Brancati e Wojcik; inoltre non erano al meglio della condizione ma hanno stretto i denti sia Secondi che Achaval. Il primo tempo è stato combattuto, nella ripresa si è giocato ad una porta, abbiamo provato a cambiare la partita; ho spostato Secondi in attacco, purtroppo ha dato tutto finché ha potuto, poi ho dovuto sostituirlo. Il calcio è questo: Ramunno domenica scorsa contro la Vigor ha commesso delle ingenuità, oggi ha fatto miracoli. Loro sostengono che il pari sia giusto, io non sono d’accordo, hanno messo il pullman davanti alla porta; oltre alle parate di Ramunno, Falcone ha colpito la traversa e infine c’è stato quel salvataggio sulla linea nel recupero. Abbiamo pareggiato contro una squadra che non ha mai mollato e ha messo in campo tutto quello che aveva. Stiamo soffrendo perché non riusciamo a fare gol, ci manca solo la vittoria in questo periodo; data anche l’emergenza faccio comunque i complimenti ai ragazzi. L’unica nota stonata è l’espulsione di Cormaci, ammonito prima per un fallo stupido, cartellino che ci sta tutto, poi per una protesta evitabile; anche lui sa che siamo in un momento difficile e certe cose andrebbero evitate, la classifica attuale dice che dovremo lottare fino all’ultimo per salvarci. Tra le squadre che ci seguono c’è la Paolana che è attesa da partite molto difficili contro San Luca e Reggiomediterranea, scogli che noi abbiamo già messo alle spalle; sta a noi adesso cercare di recuperare quanti più calciatori per giocarci la salvezza. Alla vigilia abbiamo perso un altro calciatore ma per un motivo positivo: abbiamo tesserato Santino Cogliandro che si allena con noi fin dall’inizio della stagione, può tornare molto utile alla causa del Bocale, ma ha dovuto dare forfait perché proprio sabato è diventato papà. A lui facciamo tanti auguri.”