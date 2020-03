Bocale, il migliore di RNP: Nucera, il ritorno del “Dominatore dell’Area”

ECCELLENZA – 24^ giornata

Bocale ADMO-Scalea 0-0

Il migliore in campo del Bocale ADMO per RNP: Carmelo Nucera – Per 90′ più recupero ha intercettato tutti i palloni che transitavano dalle sue parti, in particolare quelli alti sui quali ha giganteggiato portando a termine la sua partita in maniera impeccabile, senza sbavature, facendo più volte uscire la squadra dalle retrovie con il suo incedere sicuro. Prestazione sontuosa, a tratti elegante, tale è lo stile di gioco di un difensore combattivo come pochi, che in questa stagione si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa da mister Laface. Un ruolo da protagonista che Nucera ha ottenuto con impegno, pazienza e serietà, doti che gli hanno consentito di lasciarsi alle spalle la scorsa annata, saltata praticamente per intero a causa di un infortunio ai legamenti, episodio che lo ha reso più forte e determinato, come molti avversari hanno scoperto sulla loro pelle nel corso di questi ultimi mesi.