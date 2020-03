Prima Categoria A, B e C: Villaggio Europa verso la Promozione. Pari Caraffa, ok il Parghelia

Nel girone A di Prima Categoria finisce il Villaggio Europa riscatta la sconfitta della settimana precedente, superando 2-1 il Bisignano. Un successo probabilmente decisivo, visto che consente alla prima della classe di portarsi a +11 dalla New Academy, rimasta a riposo.

Nel girone B, il Caraffa viene fermato sul 2-2 dall’Atletico Maida. Ne approfitta lo Scandale, di nuovo a -3 dopo il poker rifilato al Magisano.

Nel girone C vincono tutte le prime cinque. Il vantaggio del Parghelia sale a +8, ed in seconda posizione adesso ci sono Vigor 1919 e San Calogero. Per riaprire la lotta alla Promozione, il Campora è chiamato a vincere il recupero col Capo Vaticano, dato che il Giudice Sportivo ha deciso la ripetizione della sfida giocatasi a novembre, causa errore tecnico del direttore di gara. Per quanto riguarda le reggine, perdono ancora sia il Caulonia che il Bivongi, da tempo senza particolari obiettivi di classifica.

PRIMA CATEGORIA GIRONE A, 22^ GIORNATA

Cerzeto K91-D.B. Rossoblù 0-1

Geppino Netti-Città di Aprigliano 1-1

Riviera dei Cedri-Luzzese 1-1

Brutium Cosenza-Real Montalto 0-1

Fuscaldo-Stelle Azzurre 0-1

Sillanum Mangone-Mirto Crosia 1-2

Villaggio Europa-Bisignano 2-1

Riposava: New Academy

CLASSIFICA

53 Villaggio Europa

42 New Academy

36 Real Montalto

36 Sillanum Mangone

35 Brutium

35 Riviera dei Cedri

34 D.B. Rossoblù

32 Luzzese

30 Stelle Azzurre Silana

28 Città di Aprigliano

22 Mirto Crosia

19 Bisignano

15 Geppino Netti

11 Fuscaldo

6 Cerzeto K 91

PRIMA CATEGORIA GIRONE B, 22^ GIORNATA

Atletico Maida-Caraffa 2-2

Atletico Sellia Marina-San Mauro Marchesato 2-2

Girifalco-Real Fondo Gesù 2-1

Nuova Valle-Chiaravalle 0-2

Rocca di Neto-Cerva 5-0

Santa Severina-Borgia 2-2

Scandale-Magisano 4-0

Riposava: Cirò Marina

CLASSIFICA

48 Caraffa

45 Scandale

40 Rocca di Neto

36 Atletico Maida

34 Borgia (-3)

28 R.Fondo Gesù

28 San Mauro Marchesato

28 Cirò Marina

27 Atletico Sellia Marina

23 Chiaravalle

22 Magisano

20 Santa Severina

19 Cerva

17 Nuova Valle

15 Girifalco

PRIMA CATEGORIA GIRONE C, 22^ GIORNATA

Caulonia-Campora 0-2

Parghelia-Real Pizzo 1-0

Badolato-San Calogero 1-5

Capo Vaticano-Guardavalle 3-2

Nuova Calimera-Nicotera 3-3

Real Mileto-Filadelfia Cup 4-2

Vigor 1919-Bivongi Pazzano 1-0

Riposava: Città di Lamezia Terme

CLASSIFICA

51 Parghelia

43 Vigor 1919

43 San Calogero

42 Campora *

38 Capo Vaticano *

35 Real Pizzo

30 Nicotera

28 Bivongi Pazzano

26 N.Calimera

25 Caulonia

15 Filadelfia Cup

14 C.Lamezia Terme

13 Guardavalle

9 Badolato

6 Real Mileto (-4)