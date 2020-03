Reggina-Monopoli, le pagelle dei quotidiani: poche luci e tante ombre

Nessun calciatore della Reggina sopra la sufficienza, nelle pagelle stilate dalla Gazzetta del Sud per quanto riguarda il match contro il Monopoli. Il collega Cristofaro Zuccalà, assegna il 6 a Gasparetto (“Voto di stima. Premiato dall’Ussi perché meno colpevole dietro”), Bianchi (“Ha cucito il gioco nel fulcro con alterna fortuna”), Rivas (“Con il collettivo in dieci deve cantare e portare la croce”), Denis (“Lotta e si batte invano”) e Nielsen (“Deve fare di necessità virtù. Volontà e sforzi inutili”). Il voto più basso, 5, è per De Rose (“Da capitano non doveva lasciare la squadra in dieci”), Sounas (“Un pomeriggio no per il greco”) e Doumbia (“E’ sceso in campo con tante aspettative. Invece niente”). Insufficienza (5.5) anche per Mimmo Toscano: “Reggina in difficoltà e spuntata. Ha cercato di rimediare all’inferiorità numerica, ma ormai era tutto compromesso”).

Una sola insufficienza invece, sulle colonne de Il Quotidiano del Sud. L’unico voto basso (5.5) del collega Rino Tebala, è Manuel Sarao: “In campo pochi minuti, senza poter mai tirare in porta”. Per il resto sufficienza a quasi tutta la squadra, con Gasparetto e Nielsen che vanno oltre il 6. “Perno della difesa, ma quando la squadra è rimasta in 10 non è andata bene”, si legge in merito al difensore, mentre il centrocampista danese “Salva un gol inseguendo Fella”.

Per la Gazzetta dello Sport, il migliore della capolista è Bianchi (6.5), mentre i peggiori, secondo il giudizio del collega Lorenzo Vitto, risultano De Rose e Nielsen (5 sia per il capitano che per il centrocampista danese). Sufficienza per Mimmo Toscano.

Anche per il Corriere dello Sport, c’è un solo amaranto a ricevere il 6,5, ovvero Doumbia. Giornataccia per De Rose e Nielsen (5), mentre mister Toscano strappa il 6 nelle pagelle a cura del collega Eugenio Marino.

REGGINA-MONOPOLI, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DEL SUD

Guarna 5.5, Blondett 5.5 (78′ Sarao sv), Gasparetto 6, Marchi 5.5 (64′ Rossi 5.5), Garufo 5.5, Bianchi 6, D Rose 5, Rubin 5.5 (65′ Rolando sv), Sounas 5 (46′ Doumbia 5) Denis 6 (60′ Nielsen 6), Rivas 6. Allenatore: Toscano 5.5.

REGGINA-MONOPOLI, LE PAGELLE DEL QUOTIDIANO DEL SUD

Guarna 6, Blondett 6 (78′ Sarao 5.5), Gasparetto 6.5, Marchi 6 (64′ Rossi 6), Garufo 6, Bianchi 6, D Rose 6, Rubin 6 (65′ Rolando 6), Sounas 6 (46′ Doumbia 6) Denis 6 (60′ Nielsen 6.5), Rivas 6.

REGGINA-MONOPOLI, LE PAGELLE DEL CORRIERE DELLO SPORT

Guarna 6, Blondett 6 (78′ Sarao sv), Gasparetto 5.5, Marchi 5.5 (64′ Rossi 6), Garufo 6, Bianchi 6.5, D Rose 5, Rubin 6 (65′ Rolando 5.5), Sounas 6 (46′ Doumbia 5.5) Denis 6 (60′ Nielsen 5), Rivas 6. Allenatore: Toscano 6.

