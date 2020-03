La Cittanovese cambia ancora: Ferraro si dimette, parte il Franceschini-bis

Dopo la sconfitta in casa del Troina (la sesta nelle ultime nove gare), Francesco Ferraro ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni da tecnico della Cittanovese. Il club ha accettato le dimissioni di Ferraro, richiamando sulla panchina dei giallorossi Ivan Franceschini, esonerato lo scorso 28 ottobre (anche in quella occasione, il cambio di allenatore era stato dovuto ad una sconfitta col Troina…).

Di seguito, il comunicato ufficiale.

La ASD Calcio Cittanovese comunica di aver accettato le dimissioni del sig. Francesco Ferraro da allenatore della prima squadra giallorossa. Una svolta sul piano tecnico resa necessaria dal cammino assolutamente deficitario svolto dalla compagine nel girone di ritorno. Un percorso involutivo, mediocre e capace di cancellare quanto di straordinario fatto nella prima parte della stagione. Con forte rammarico per l’esito del rapporto di collaborazione, la ASD Calcio Cittanovese intende ringraziare mister Francesco Ferraro per il lavoro svolto, per la costanza e per la assoluta competenza dimostrata: qualità che hanno consentito ai nostri colori di vivere giornate importanti ed entusiasmanti, collezionando soddisfazioni e punti per l’obiettivo stagionale.

Lo stesso allenatore, subito dopo la sconfitta di Troina, ha sottolineato l’importanza di dare una scossa all’ambiente mettendosi in discussione e consegnando il proprio mandato nelle mani del presidente. Un gesto apprezzato e assolutamente in linea con il suo alto profilo umano e professionale.

Contestualmente a quanto già espresso, la Società comunica che l’incarico di guida tecnica della squadra verrà riconsegnato a Ivan Franceschini fino al termine della stagione. A quest’ultimo gli auguri di buon lavoro da parte dell’intera famiglia giallorossa, con l’auspicio che al più presto la Cittanovese esca dal periodo negativo e giunga al traguardo della salvezza.