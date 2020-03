Scalea, Gregorace: “Il pari ci sta bene, contro il Trebisacce per archiviare la salvezza”

ECCELLENZA – 24^ giornata

Bocale ADMO-Scalea 0-0

Saverio Gregorace (allenatore Scalea): “Avevamo preparato la partita per rischiare poco e cercare di colpire in contropiede, abbiamo avuto qualche ripartenza importante che non abbiamo sfruttato; il pareggio ci sta bene, il nostro portiere ha salvato il risultato su un loro colpo di testa. Sono contento della prestazione, la squadra ha dimostrato carattere, voglia e determinazione, dovremo cercare di ottenere domenica prossima in casa tre punti fondamentali per noi. In trasferta quest’anno ci gira male, costruiamo le occasioni per far gol ma non ci mettiamo la stessa determinazione rispetto a quando giochiamo in casa. Domenica affronteremo il Trebisacce, cercheremo di sfruttare questa partita interna per tirarci fuori definitivamente dalla lotta e stare più tranquilli; avrò nuovamente a disposizione Legato e Pizzoleo, ma certamente chi ha giocato oggi ha fatto molto bene. Ho una squadra giovane che fuori casa perde qualcosa a livello caratteriale, dovremo lavorare su questo aspetto.”