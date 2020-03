Reggina-Monopoli, le scelte di Toscano: il ritorno di Marchi, Rivas ancora dal 1′

Ventinovesima giornata del girone C di Serie C. La Reggina di mister Toscano ospita il Monopoli di mister Scienza. Dirige l’incontro il signor Marco D’Ascanio di Ancona, coadiuvato dagli assistenti Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa. Fischio d’inizio alle ore 15.

Il tecnico degli amaranto è obbligato a rivoluzionare la difesa, schierando un trio inedito. Conferme sulle fasce, con Garufo e Rubin ancora titolari, mentre non cambia la consueta coppia De Rose-Bianchi in mezzo al campo. In avanti la coppia Denis-Rivas, con Sounas che agirà alle loro spalle. Partirà dalla panchina, dunque, Reginaldo.

Di seguito lo schieramento delle due formazioni:

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Gasparetto, Marchi; Garufo, De Rose, Bianchi, Rubin; Sounas; Rivas, Denis. A disposizione: Farroni, Liotti, Loiacono, Rolando, Rossi, Mastour, Nielsen, Paolucci, Bellomo, Doumbia, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Rota, De Franco, Mercadante, Hadzsiomanovic, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Fella, Cuppone. A disposizione: Antonino, Bozzi, Pecorini, Salvemini, Tsonev, Maestrelli, Antonacci, Tuttisanti, Mariano, Tazzer, Nanni, Jefferson. Allenatore: Scienza.

Arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona (Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa).