Cari lettori di Reggionelpallone.it un saluto da parte di Antonio Calafiore e benvenuti al live match della sfida del ”Granillo” tra Reggina e Monopoli, valevole per la 29^ giornata di campionato del girone C di Serie C e con fischio d’inizio alle ore 15.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Gasparetto, Marchi; Garufo, De Rose, Bianchi, Rubin; Sounas; Rivas, Denis. A disposizione: Farroni, Liotti, Loiacono, Rolando, Rossi, Mastour, Nielsen, Paolucci, Bellomo, Doumbia, Reginaldo, Sarao. Allenatore: Toscano.

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Rota, De Franco, Mercadante, Hadzsiomanovic, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Fella, Cuppone. A disposizione: Antonino, Bozzi, Pecorini, Salvemini, Tsonev, Maestrelli, Antonacci, Tuttisanti, Mariano, Tazzer, Nanni, Jefferson. Allenatore: Scienza.

Arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona (Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa).

PRE-PARTITA

Fame da tre punti. Dopo la vittoria di domenica scorsa con la Paganese ed il successo nel derby di mercoledì con il Catanzaro, in casa Reggina c’è tanta voglia centrare il tris ed ottenere bottino pieno nel tour de force di questa settimana, gestita ed interpretata al meglio dal gruppo di mister Toscano, che proprio mercoledì sera, al “Ceravolo”, ha dato un altro segnale di rilievo al campionato, che dopo il turno infrasettimanale ha visto la squadra amaranto allungare da 8 a 10 le lunghezze sul Bari secondo in classifica, la quale vede la Reggina in testa a quota 66 punti.

Al cospetto della capolista ci sarà un Monopoli in gran forma ed al terzo posto in classifica. Guai a chiamare sorpresa la squadra di mister Scienza, consolidatasi vera e propria realtà di questo campionato e sempre più consapevole della propria forza. Seconda miglior difesa del campionato quella del “Gabbiano”, che finora ha subito 21 reti in campionato (meglio ha fatto solo la Reggina).

Per la sfida di oggi si preannuncia una cospicua cornice di pubblico, con il “Granillo” che viaggia intorno alle 11 mila presenze.

Per la gara di oggi, mister Toscano recupera Bianchi e Gasparetto, i quali hanno scontato la squalifica contro il Catanzaro e sono pronti a tornare in campo dal 1′. Squalifica che, questa volta, ferma De Francesco, la cui ammonizione rimediata mercoledì sera, da diffidato, è costata un turno di stop. Restano ai box gli infortunati Corazza e Bresciani, non convocato Geria.

Per mister Scienza, invece, tre le assenze in vista della trasferta di Reggio Calabria. Saranno assenti il difensore Arena, il centrocampista Tricarico e l’attaccante Moreo.

E’ esclusivamente targata Serie C la sfida tra Reggina e Monopoli, match che tra campionato e play-off quest’oggi conoscerà la sua nona edizione. Degli otto precedenti, ben 5 sono pareggi (di cui quattro per 1-1 ed uno a reti bianche), mentre le vittorie dei pugliesi ammontano a due (la prima nella stagione 2017/18, la seconda in quella successiva). Prima ed unica vittoria per gli amaranto, invece, nel campionato 1987/88, quando la Reggina di Scala ottenne i tre punti di misura grazie ad una rete di Mariotto (1-0).

All’interno della sfida di oggi, saranno cinque gli ex di turno: Hadziosmanovic e Scienza tra le fila dei biancoverdi, Sounas, Paolucci e Sarao tra quelle amaranto.

La gara odierna del ”Granillo” sarà diretta dal signor Marco D’Ascanio della sezione di Ancona, assistito da Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa. Sarà il secondo incrocio tra il fischietto marchigiano e la Reggina (il primo il 22 settembre scorso nel 2-0 alla Vibonese). Tre, invece, gli incroci con il Monopoli: quello del 3 marzo 2018 in Monopoli-Casertana 1-1, quello del 20 ottobre 2018 in Juve Stabia-Monopoli 2-1 e quello in Monopoli-Catanzaro 0-1 dell’8 settembre 2019.