Reggina-Monopoli, i FLOP: erroracci di De Rose e Blondett, malissimo Nielsen

Reggina-Monopoli 0-2: il capitano si becca un rosso evitabile, il difensore perde una brutta palla e va in tilt anche sul primo gol. Il centrocampista danese entra ma non si vede...

Pomeriggio storto per la capolista, i biancoverdi si confermano tra le big del campionato. Per De Rose e Blondett una ripresa da incubo, Nielsen sbaglia tutto.

REGGINA-MONOPOLI, I FLOP

Ciccio De Rose (centrocampista Reggina)-La generosità e la voglia di evitare una ripartenza ospite lo tradiscono, il secondo giallo rappresenta una evidente ingenuità. L’espulsione pesa, la squadra non riesce a sopperire all’assenza del capitano.

Matti Lund Nielsen (centrocampista Reggina)-Entra come peggio non avrebbe potuto. Compassato ed impreciso in fase ci costruzione, in copertura non chiude quasi mai anche quando è in evidente vantaggio sull’uomo.

Edoardo Blondett (centrocampista Reggina)-Un primo tempo di spessore, ma nel secondo tempo commette due leggerezze da matita rossa. Eroraccio che porta De Rose a beccarsi il secondo giallo, lettura sbagliata sul cross da cui scaturisce il primo gol monopolitano.

Nessuno del Monopoli-Vittoria pesantissima e meritata per i bianvoverdi. Il complesso di Scienza, per qualità e proposta di calcio, si è rivelato di gran lunga il migliore visto quest’anno al Granillo.

f.i.