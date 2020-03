Reggina-Monopoli, i TOP: tre “assi” per i biancoverdi, Gasparetto tiene botta

Reggina-Monopoli 0-2: Salvemini e Piccinni sbancano il Granillo, Donnarumma è imprendibile. Negli amaranto bene il difensore ex Ternana.

Seconda sconfitta casalinga stagionale per la capolista, che nella ripresa resta in 10 e viene colpita dal Monopoli. Salvemini, Donnarumma e Piccinni esaltano gli ospiti, Gasparetto brilla per settanta minuti.

REGGINA-MONOPOLI, I TOP

Francesco Salvemini (attaccante Monopoli)-Ingresso decisivo, per un gol che manda in orbita il Gabbiano. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto, ribadendo in gol il pallone respinto dal palo sul colpo di testa di Fella. Velocità e cattiveria agonistica.

Daniele Donnarumma (centrocampista Monopoli)-Prestazione devastante per l’esterno sinistro, cercato fino all’ultimo dalla Reggina nel calciomercato estivo. Sgroppate continue e grande capacità nel creare superiorità numerica, per un calciatore da categoria superiore.

Marco Piccinni (centrocampista Monopoli)-E meno male che non doveva giocare. Scienza lo recupera in extremis e lo manda in campo, lui si conferma uno dei “cervelli” di questo sorprendente Monopoli e con la complicità di Rolando trova il gol che chiude definitivamente la partita.

Daniele Gasparetto (difensore Reggina)-Nel pomeriggio amaro della capolista Reggina, il numero 31 è il più reattivo. Perde solo qualche duello in velocità quando gli spazi si allargano inevitabilmente, ma per lunghi tratti del match gli attaccanti ospiti hanno vita durissima.