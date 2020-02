Reggina-Monopoli, storie di ex: un tris di amaranto dal passato biancoverde…

Anche la Reggina, così come il Monopoli, avrà i suoi ex per quanto riguarda il big match del Granillo.

Sono tre i calciatori amaranto, ad avere un passato nelle fila dei biancoverdi. I trascorsi più recenti riguardano Dimitios Sounas e Michele Paolucci, entrambi approdati in Calabria questa estate dopo aver concluso la loro esperienza nelle fila del gabbiano. Per il centrocampista greco, i campionati in Puglia sono stati tre, per un totale di oltre ottanta presenze e quattro gol all’attivo: è stato proprio il Monopoli, di concerto con Bruno Cirillo, a portare in Italia il classe ’94, reduce dall’esperienza in patria con l’Apollon Smyrnis. Sounas ci ha messo davvero poco a diventare un punto di forza dei biancoverdi ed a conquistare l’affetto della gente, tant’è vero che alla vigilia della gara di andata (vinta dagli amaranto e conclusasi con la sua espulsione), il calciatore dichiarò che non avrebbe esultato qualora avesse fatto gol al Veneziani.

Insieme a Sounas, a dettare i tempi nel centrocampo del Monopoli fino alla scorsa stagione ci ha pensato anche Paolucci. Per il classe ’96, arrivato in Puglia a dicembre del 2018, l’esperienza in biancoverde si è conclusa dopo un anno e mezzo. Duttilità, estro e visione di gioco, testimoniati dalle cinque reti realizzate nel torneo 2018/2019, che lo ha visto segnalarsi tra i centrocampisti più affidabili dell’intero girone. Qualità di cui si è accorta anche la Reggina, che lo ha convinto a trasferirsi alla corte di Mimmo Toscano proprio quando sembrava avvicinarsi la firma di un nuovo contratto con il gabbiano.

Completa il tris Manuel Sarao. L’attaccante nativo di Milano ha giocato con i biancoverdi nel 2017/2018, ed anche lui, così come Sounas e Paolucci, è stato allenato da Scienza. Voglioso di riscatto dopo la mancata conferma in quel di Catanzaro, Sarao si è conquistato un ruolo importante in quel Monopoli, come testimoniano le 8 reti realizzate (l’ultima, in una storica vittoria per 4-1 ai danni del Lecce) in 32 presenze.

Riguardo la partita di domani, solo Sounas ha delle chance di sfidare il suo passato dal 1′, mentre per Paolucci e Sarao l’incrocio potrebbe avvenire solo in corso d’opera.