Reggina-Monopoli, la probabile formazione biancoverde: Scienza con Donnarumma e Fella

Prima contro terza. Domani pomeriggio, ore 15, allo stadio “Oreste Granillo” avrà luogo il big match tra Reggina e Monopoli, valevole per la 29^ giornata di campionato.

Per il match di domani, il tecnico dei biancoverdi Giuseppe Scienza non dovrebbe schierare alcun modulo che non sia il suo consueto 3-5-2, anche nonostante qualche calciatore ancora in forse.

Così, davanti all’estremo difensore Menegatti, agirà la difesa a tre con Rota e Maestrelli ai lati di De Franco. Sulle fasce ci sono le conferme di Tazzer e Donnarumma, mentre in mezzo al campo si va per la conferma in blocco dei centrali, con Tuttisanti, Giorno e Carriero pronti a scendere in campo dal 1′.

Dubbio Jefferson in attacco, con l’unica certezza in zona offensiva che risponde al nome di Fella, il quale potrebbe far coppia con Salvemini.

In casa biancoverde, ancora assenti Arena, Triarico e Moreo.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOVERDE

Monopoli (3-5-2): Menegatti; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Tuttisanti, Giorno, Carriero, Donnarumma; Fella, Salvemini. All. Scienza