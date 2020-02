Reggina-Monopoli in un Granillo da urlo, le ultime sulla prevendita

Quota diecimila già superata, la speranza è quella di arrivare quantomeno a raggiungere la presenza numerica registratasi con la Ternana. Anche contro il Monopoli, il Granillo presenterà un colpo d’occhio da categoria superiore.

A spingere la capolista, una Curva Sud versione “muro umano”: il tempio del tifo reggino, così come già successo in altre occasioni, potrebbe far registrare il tutto esaurito. Discreta risposa anche per quel che concerne la Nord, che domani sarà riaperta al pubblico a distanza di quasi nove anni (l’ultima volta risale ai playoff col Novara, del giugno 2011): i biglietti venduti sono circa 1.000, ma il numero è destinato a crescere nella giornata di domani.

Definitivo invece, il numero degli ospiti: saranno 162, i sostenitori al fianco del Gabbiano in riva allo Stretto.