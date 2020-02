Reggina-Monopoli, i convocati di Scienza: due recuperi pesanti per i biancoverdi

Sono ventidue i convocati di Beppe Scienza, per la sfida tra Reggina e Monopoli. I pugliesi dovranno fare ancora a meno di Matteo Arena e Riccardo Moreo, ma recuperano in extremis due elementi importanti come Giuseppe Fella ed il brasiliano Jefferson, entrambi in forte dubbio fino a stamattina.

Di seguito, l’elenco completo.

PORTIERI: Antonino, Menegatti, Bozzi

DIFENSORI: Mercadante, Pecorini, Maestrelli, Rota, De Franco, Tazzer

CENTROCAMPISTI: Giorno, Piccinni, Tsonev, Antonacci, Donnarumma, Tuttisanti, Carriero, Hadziosmanovic

ATTACCANTI: Salvemini, Cuppone, Mariano, Fella, Jefferson