Reggina Berretti, brusco stop in casa del Catania

Sabato nero per il settore giovanile amaranto. Alle sconfitte casalinghe di Under 15 ed Under 17, si aggiunge infatti il pesante ko subito dalla Berretti sul campo dei pari età del Catania. Amaranto sotto di quattro reti già al termine della prima frazione, il guizzo di Bezzon serve solo come gol della bandiera.

Di seguito, il tabellino così come pubblicato da reggina1914.it.

BERRETTI SERIE C GIRONE F, 17ª GIORNATA

CATANIA-REGGINA 4-1

Marcatori: 7′ Rossitto (C), 23′ aut. Domanico (C), 34′ Russo (C), 42′ Ramella (C), 65′ Bezzon (R).

Catania: Della Valle, Mignemi, Panebianco, Puglisi, Pino, Popolo, Le Mura, Giuffrida (75′ Lo Duca), Toscano (66′ Limonelli), Rossitto (15′ Russo), Ramella. A disposizione: Agati, Conti, Trovato, Aquino. Allenatore: Rotta.

Reggina: Spina, Werneck, Neri (87′ Cordova), Bezzon (70′ Scolaro), Tutino, Rechichi, Ambrogio, Arigò, Domanico, Provazza (46′ Belcastro), Magnavita. A disposizione: Tomo, Tosti, Guglielmo, Falzia. Allenatore: Saviano.

Arbitro: Michele Barorne di Enna (Andrea Triolo di Acireale e Diego Pernicone di Catania).