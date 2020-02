Reggina-Monopoli, storie di ex: Scienza e quel gol nel derby dello Stretto…

Portare il Monopoli per la terza volta consecutiva ai playoff, dopo averlo portato con merito tra le big del girone C. Questo l’obiettivo di Beppe Scienza, sulla panchina del Gabbiamo da oltre due anni.

Il tecnico dei biancoverdi, è una vecchia conoscenza del calcio nostrano. Scienza ha già fatto “male” alla compagine dello Stretto, anche se il pareggio ai playoff dello scorso maggio per i pugliesi è stata come una sconfitta.

Nel marzo del 2018, il Monopoli guidato dal tecnico nativo di Domodossola è riuscito a sbancare Reggio per la prima volta, con Genchi e Mangni che hanno ribaltato l’illusorio 1-0 firmato Bianchimano. Anche nella scorsa stagione, alla quarta giornata, sul neutro di Vibo è uscito il segno 2 (30 settembre). Meritatissimo il successo degli ospiti, in gol con De Angelis, Sounas e Doudou Mangni (in mezzo, l’illusorio pareggio reggino firmato Tulissi).

Lo scorso ottobre, al Veneziani, la prima vittoria amaranto, con i due rigori trasformati da Bellomo e Corazza (in mezzo, il momentaneo pareggio pugliese di Carriero). Ad onor di cronaca, il trainer del Monopoli non prese di buon grado le decisioni del direttore di gara, lasciandosi andare a qualche dichiarazione polemica. Da ricordare anche l’1-1 del 27 gennaio 2019, firmato Paolucci-Baclet. Ironia della sorte, due dei marcatori delle sfide sopracitate (Sounas e Paolucci) oggi indossano la maglia amaranto.

Il bilancio complessivo tra la capolista Reggina e Scienza, è dunque di una vittoria amaranto, due pareggi e due vittorie biancoverdi.

Come molti sanno, Scienza ha militato in riva allo Stretto da calciatore. Era la stagione 90/91, quando l’ex centrocampista fu acquistato dal Catania per rinforzare ulteriormente una Reggina costruita per fare il salto di categoria. A dispetto delle ambizioni estive, le cose in realtà andarono malissimo, con gli amaranto che finirono addirittura col retrocedere dalla B alla C. Il classe 1966, fu una delle pochissime note liete di quel campionato balordo: 36 presenze e quattro gol, con una rete destinata a rimanere per sempre nel cuore dei tifosi reggini.

Il 17 febbraio del 1991 infatti, Scienza regalò alla Reggina il derby dello Stretto, con un gol di rara bellezza e precisione. Di seguito, il video (tratto da youtube) contenente gli highlights di quel derby…