Reggina-Monopoli, la probabile formazione amaranto: tornano Gasparetto e Bianchi

Rispetto alla vittoria di Catanzaro, dovrebbero essere più di una le novità in casa Reggina, per quanto riguarda l’undici che scenderà in campo al Granillo contro il Monopoli.

In difesa, l’assenza di Bertoncini apre le porte al ritorno di Gasparetto, il quale dovrebbe essere affiancato da Blondett e Rossi, con quest’ultimo recuperato in extremis e dunque in ballottaggio con Marchi (Loiacono, anch’esso recuperato all’ultimo dopo l’attacco febbrile che gli ha fatto saltare la sfida del Ceravolo, sembra destinato alla panchina).

Sigli esterni i favoriti sono Garufo e Liotti, mentre al centro Bianchi si riprenderà il posto da titolare a fianco di De Rose, dopo aver scontato lo stop per squalifica. Sulla trequarti lo sprint Bellomo-Sounas dovrebbe premiare l’ex Bari, stesso dicasi in avanti con Denis favorito su Reginaldo. Dopo il gol che ha deciso il derby, Rivas potrebbe essere riproposto per la terza settimana consecutiva nella formazione titolare, ed agire ancora più avanzato così come avvenuto con la Paganese.

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Gasparetto, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Liotti; Bellomo; Denis, Rivas. Allenatore: Toscano.

Ballottaggi: Marchi 55% Rossi 45%, Bellomo 60%Sounas 40%, Denis 60% Reginaldo 40%.

Indisponibili: Bresciani, Corazza, Bertoncini. Squalificati: De Francesco (1).