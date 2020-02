Comunicato Ludos Ravagnese: “I nostri valori non hanno niente a che fare con la violenza”

Daspo della durata di cinque anni per minacce al direttore di gara. Questo il provvedimento emesso dal questore di Reggio Calabria nei confronti del tecnico del Ravagnese, in merito alla partita casalinga contro l’Africo.

Nella giornata di oggi, è arrivata la presa di posizione del club reggino, il quale ha esternato fiducia e solidarietà verso il proprio tesserato.

“L’ASD Ludos Ravagnese Calcio- si legge-, nel ribadire l’assoluta ed incondizionata fiducia nell’operato del proprio Allenatore, comunica che profonderà ogni sforzo possibile, in qualsivoglia sede, per ripristinare con decisione e fermezza la Verità dei fatti realmente accaduti in occasione dell’incontro calcistico dello scorso 8 febbraio 2020. Lo spirito di aggregazione e condivisione dei Valori dello Sport non lasceranno mai il passo a situazioni che, neppure in astratto, possano avvicinarsi al concetto di violenza e/o prevaricazione. W il Calcio, W lo Sport !!!”.