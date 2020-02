Visti da vicino: il Monopoli raccontato da Domenico Brandonisio (Antenna Sud)

Reduce dalla vittoria per 1-0 sul Rieti, per il Monopoli è alle porte l’impegno casalingo del ”Granillo” contro la Reggina, valevole per la 29^ giornata di campionato del girone C di Serie C. A pochi giorni dal match, in programma domenica alle 15:00, abbiamo contattato Domenico Brandonisio, collega di Antenna Sud e TuttoCalcioPuglia.com, il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

LA STAGIONE – ”La stagione finora è stata semplicemente fantastica, oltre ogni previsione. Tra l’altro, vincendo con il Rieti domenica, il Monopoli ha totalizzato il record di punti assoluto, non solo in Serie C ma in tutti i campionati professionistici ai quali ha partecipato. L’umore della piazza non può che essere alle stelle. Stadio pieno, pubblico soddisfatto, tanto entusiasmo. Adesso, è chiaro che il pubblico biancoverde si aspetta che la gara di domenica sia diversa rispetto a quella dello scorso giugno ai play-off”.

TUTT’ALTRO CHE UNA SORPRESA – ”Soltanto chi non vive e non conosce il mondo della Serie C può definire il Monopoli come una sorpresa. In realtà il Monopoli è una certezza da quando c’è Giuseppe Scienza in panchina, il quale ha alle spalle una società che fa calcio. C’è programmazione e poi lo stesso Scienza è riuscito a modellare la squadra sempre più a sua immagine e somiglianza. Forse il terzo posto stupisce, ma non il fatto di vedere ”il Gabbiano” nei quartieri alti della classifica, anche perchè nelle ultime stagioni si è stati più o meno lì. Il Monopoli è una squadra sempre più consapevole della propria forza, che non deriva solo da Fella. Anche Jefferson è una vera e propria spina nel fianco, per non parlare di Tazzer e Donnarumma. E’ una squadra che ha grande intensità: è aggressiva ma si sa anche contenere, difendendosi molto bene dietro”.

IL MERCATO DI GENNAIO – ”Il Monopoli, di fatto, a gennaio non ha operato. Zero cessioni rilevanti, mentre tra le entrate l’unica di un certo rilievo è stata quella di Tsonev, il quale potrà dare una grossa mano, ricordando che ha trascinato il Lecce alla Serie B solo poche stagioni fa”.

PUNTI DI FORZA E PUNTI DEBOLI – ”Come punto di forza di questa squadra il fatto che la stessa sia aggressiva, cinica. Punti deboli è difficile trovarne, forse il fatto che non si concretizza tanto rispetto a quello che si produce”.

IL GIOCATORE PIU’ IN FORMA – ”Fella, senza ombra di dubbio. Nessun giocatore nella storia del Monopoli aveva segnato tanto come lui”.

GLI INDISPONIBILI – ”Arena infortunato, in dubbio Jefferson”.