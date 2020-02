Verso Reggina-Monopoli, la squadra di Scienza tra assenze e recuperi

Verso la sfida alla capolista. Domenica, al “Granillo”, il Monopoli di mister Beppe Scienza è chiamato a sfidare la Reggina, distante due posizioni in classifica, per una gara valevole per la 29^ giornata di campionato.

Per il match, in programma alle ore 15, il tecnico dei pugliesi, nonché ex amaranto, avrà quasi tutto l’organico a disposizione, anche se non mancheranno le assenze. Fermo ai box il difensore Arena,fermatosi per infortunio nella giornata di lunedì e quindi costretto a saltare il turno infrasettimanale. Dovrebbero tornare a disposizione di Scienza, invece, il centrocampista Tricarico e l’attaccante Moreo, il cui recupero era stato annunciato proprio dallo stesso Scienza alla vigilia della gara di domenica scorsa con la Sicula Leonzio. In dubbio, invece, l’attaccante Jefferson.

Per il resto, non dovrebbero esserci altre assenze tra le fila pugliesi, salvo imprevisti delle ultime ore.