Verso Reggina-Monopoli: in forte dubbio sia Loiacono che Bertoncini

Oltre a Simone Corazza, la Reggina rischia di perdere nuovamente anche Giuseppe Loiacono. Il difensore è ancora alle prese con l’influenza che lo ha costretto a saltare all’ultimo momento il derby di Catanzaro, e nonostante la febbre sia quasi del tutto passata, rimane in forte dubbio per la sfida col Monopoli. Una decisione definitiva verrà presa domani, fermo restando che l’ex Foggia ha saltato entrambi gli allenamenti che precederanno il big match coi pugliesi, e dunque una sua eventuale convocazione in extremis riguarderebbe al massimo la panchina.

Attenzione anche a Davide Bertoncini, anche lui a rischio. Il difensore, tra i migliori in campo al Ceravolo, è nuovamente alle prese con un problemino muscolare. Niente di importante, ma c’è la possibilità che il centrale amaranto sia costretto a fermarsi per due-tre giorni. Anche in questo caso si deciderà domani mattina, e così come per Loiacono, una eventuale convocazione quasi certamente verrebbe decisa con riferimento alla panchina.

Stando così le cose, la difesa amaranto sarà composta da Blondett, Gasparetto e Rossi. Se ne saprà ovviamente di più, nel corso della conferenza stampa di mister Toscano.

f.i.