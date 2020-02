Reggina, Rivas può restare in amaranto anche l’anno prossimo…

Un gol che vale oro, per dimostrare ancora una volta il suo valore e continuare a ritagliarsi un ruolo da protagonista con la maglia amaranto. Rigoberto Rivas, “man of the match” del derby di Catanzaro, potrebbe rimanere in riva allo Stretto anche nella prossima stagione, dopo aver prolungato di un anno il proprio contratto con l’Inter, club che ne detiene il cartellino.

“Rigoberto Rivas, giovane centrocampista classe 1998 dell’Inter, sta ben figurando con la maglia della Reggina nel campionato di Serie C- si legge su tuttomercatoweb-e secondo quanto riportato da FcInterNews.it potrebbe restare in Calabria anche nella prossima stagione, soprattutto se dovesse centrare la promozione. Oltre a questo è previsto però anche il rinnovo con i nerazzurri, con la scadenza del contratto che passerebbe dal 2022 al 2023”.

Nella stagione in corso, il numero undici ha messo a segno due reti e tre assist vincenti.