Catanzaro, Auteri: “Comportamento di Toscano inaccettabile, per questo non gli ho stretto la mano”

Nel post-gara di Catanzaro-Reggina, in conferenza stampa è intervenuto il tecnico giallorosso Gaetano Auteri.

“Sapevamo che la Reggina è squadra matura e di alto profilo, siamo stati comunque molto competitivi; la partita è stata decisa da una giocata di Doumbia, una sterzata in un millimetro. Non credo si sia vista differenza in campo, ma dirlo dopo conta poco; è stata una gara equilibrata, la nostra prova è stata buona, ci è mancata quella consapevolezza che loro invece hanno. Gli atteggiamenti di furbizia fanno parte del gioco, ma a volte succede anche fuori dal campo, sulle panchine: Toscano non si può permettere di sbraitare andando verso la bandierina del calcio d’angolo e ricevere solo un’ammonizione; questo è il motivo per cui non gli ho stretto la mano. Il risultato non è giusto ma dirlo conta poco. Se la Reggina è davanti e ha perso solo 2 volte, un motivo c’è; noi abbiamo avuto un percorso travagliato, nonostante ciò la nostra è stata una partita alla pari, li abbiamo più volte messi in difficoltà, non ho visto una loro predominanza. Dobbiamo ripartire da quanto fatto, non sempre finisce male giocando così; abbiamo avuto le situazioni per poterla pareggiare senza riuscirci, la differenza sta qui. Il mio è un giudizio positivo sulla nostra prova. Abbiamo giocato la gara giusta, dovremmo farlo sempre; raramente sono stati in difficoltà come stasera. Noi rispettiamo sempre le regole, non ci comportiamo da dilettanti; sia stasera che all’andata da parte loro c’è stata qualche grave mancanza, stasera il mister e la panchina, allora fu il presidente.”