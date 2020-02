Arbitri, Reggina-Monopoli a D’Ascanio di Ancona

E’ stato affidato al signor D’Ascanio di Ancona, il big match che domenica 1 marzo vedrà la capolista Reggina ospitare il Monopoli allo stadio Oreste Granillo.

“Sarà Marco D’Ascanio della sezione di Ancona- si legge su reggina1914.it-, l’arbitro dell’incontro tra Reggina e Monopoli, valido per la 29ª giornata del campionato di serie C girone C. D’Ascanio sarà assistito da Davide Moro di Schio e Alberto Zampese di Bassano del Grappa”.

Per D’Ascanio si tratta di un ritorno in riva allo Stretto, dal momento che il fischietto marchigiano, lo scorso 22 settembre, aveva diretto Reggina-Vibonese, match valevole per la quinta di andata e terminato 2-0 per gli amaranto (autogol di Malberti e rete di Corazza).