Archi, un rinforzo per la salvezza: Petilli è biancazzurro

Nuovo attaccante per l'Archi, alla vigilia della sfida casalinga che vedrà la compagine di Barillà affrontare la Ludos Ravagnese.

Nuovo arrivo in casa Archi. Si tratta dell’attaccante napoletano Giovanni Petilli, 34 anni, il quale vanta partecipazioni in categorie superiori ed ha indossato anche le maglie di altri club reggini, vedi ReggioMediterranea, Villese e Pro Pellaro.

Un rinforzo importante, per un Archi smanioso di riscattare la disfatta esterna di Filogaso. Domenica i biancazzurri affronteranno il derby contro la Ludos Ravaganese, potendo contare sul fattore campo. Gli uomini di mister Totò Barillà puntano a ritornare al successo pieno per allontanarsi nuovamente dalla zona rossa.

La società in questo particolare momento chiede il sostegno del pubblico amico, la permanenza in Promozione è fondamentale per costruire un progetto che guardi al futuro con importanti ambizioni.

Giuseppe Calabrò