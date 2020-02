Reggina-Monopoli, il ritorno della Curva Nord: tutte le info

Verso Reggina-Monopoli: riapre la Nord, prezzi simbolici per Under 13 e Over 70.

Dopo circa nove anni, la Curva Nord dello stadio Oreste Granillo è pronta a riaprire i battenti. La “casa degli amaranto”, a partire da Reggina-Monopoli, avrà dunque tutti e quattro i settori a disposizione dei propri tifosi. Di seguito, il comunicato di reggina1914.it.

In occasione della gara tra Reggina e Monopoli, valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, il club dispone la riapertura della Curva Nord.

Per i ragazzi nati dall’1 gennaio 2007 (Under 13) e per gli Over 70 il costo del biglietto è di 1,50€. Per la fascia di età maschile compresa tra i 14 e i 69 il prezzo del tagliando è di 10€ più costi di prevendita. Le donne, invece, potranno acquistare al costo di 8€.

I biglietti per la Curva Nord saranno acquistabili esclusivamente presso la biglietteria sita in piazza Duomo. Non è consentito il cambio del nominativo.