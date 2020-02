Catanzaro-Reggina, le pagelle dei quotidiani: Rivas-Doumbia coppia vincente

Poker di sette sulla Gazzetta del Sud, per quanto riguarda gli amaranto visti all’opera ieri sera a Catanzaro. Ad assegnarli, il collega Andrea Celia Magno. Cominciamo dalla difesa, che ha visto sugli scudi Bertoncini: “Non perde il confronto con Bianchimano. Fenomenale”. In attacco, luci della ribalta per Doumbia (“Assist delizioso, è il jolly dalla panchina”) e per il match winner Rivas (“Tanta corsa più il gol che sostanzialmente blinda la promozione diretta. Grande prova). Completa il quadro, Mimmo Toscano: “L’apparecchia con attenzione e la vince grazie a un guizzo dei cambi. Cosa volere di più”. L’unica insufficienza, è per Denis: “Si dà da fare, ma non ha palloni utili per i suoi colpi migliori”.

Voti alti anche sul Quotidiano del Sud, laddove il collega Rino Tebala non scende sotto il 6.5. Il migliore è Rivas, premiato con 7.5. “Partita di spessore nelle due fasi. Nella ripresa segue l’azione di Doumbia e segna”. Lo stesso Doumbia riceve 7 (“Entra e detta i tempi per Rivas che insacca. Bella la finta di corpo e il tocco d’esterno”), al pari di Guarna (“Sempre attento, non si lascia mai sorprendere”), Blondett (“Deciso in ogni intervento, non concede spazio al suo diretto avversario”) e Garufo (“Dal suo piede partono le migliori azioni. Suo il tocco per Doumbia che imbecca Rivas”).

Sulla Gazzetta dello Sport i voti sono uguali a quelli della Gazzetta del Sud, dal momento che la firma è sempre quella del collega Andrea Celia Magno. Sette per Bertoncini, Rivas, Doumbia e Toscano dunque, ma il colore rosso, col quale la Rosea evidenzia il migliore in campo, è per l’attaccante franco-malese, autore dell’assist vincente.

Rivas su tutti, nell’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’honduregno riceve 7.5 dal collega Carlo Talarico, risultando il migliore in campo. Alle spalle del fantasista di proprietà dell’Inter, troviamo Bertoncini Garufo, Nielsen, Doumbia e Mimmo Toscano. Insufficienze per Blondett e Rubin.

REGGINA-PAGANESE, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DEL SUD

Guarna 6, Blondett 6.5, Bertoncini 7, Rossi 6.5, Garufo 6.5, Sounas 6 (54′ Nielsen 6.5) D Rose 6 (89′ De Francesco sv), Rubin 6 (46′ Liotti 6.5), Rivas 7, Reginaldo 6 (73′ Sarao 6), Denis 5.5 (54′ Doumbia 7). Toscano 7.

REGGINA-PAGANESE, LE PAGELLE DEL QUOTIDIANO DEL SUD

Guarna 7, Blondett 7, Bertoncini 6.5, Rossi 6.5, Garufo 7, Sounas 6.5 (54′ Nielsen 6.5) D Rose 6.5 (89′ De Francesco 6.5), Rubin 6.5 (46′ Liotti 6.5), Rivas 7.5, Reginaldo 6.5 (73′ Sarao 6.5), Denis 6.5 (54′ Doumbia 7).

REGGINA-PAGANESE, LE PAGELLE DELLA GAZZETTA DELLO SPORT

Guarna 6, Blondett 6.5, Bertoncini 7, Rossi 6.5, Garufo 6.5, Sounas 6 (54′ Nielsen 6.5) D Rose 6 (89′ De Francesco sv), Rubin 6 (46′ Liotti 6.5), Rivas 7, Reginaldo 6 (73′ Sarao 6), Denis 5.5 (54′ Doumbia 7). Toscano 7.

REGGINA-PAGANESE, LE PAGELLE DEL CORRIERE DELLO

Guarna 6, Blondett 5.5, Bertoncini 6.5, Rossi 6, Garufo 6.5, Sounas 6 (54′ Nielsen 6) D Rose 6 (89′ De Francesco sv), Rubin 5.5 (46′ Liotti 6), Rivas 7.5, Reginaldo 6.5 (73′ Sarao 6), Denis 6 (54′ Doumbia 6). Toscano 6.5.