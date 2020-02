Reggina, Toscano: “Partita di alto livello, sfruttati al meglio 20 minuti di pressione”

Nel post-gara di Catanzaro-Reggina, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico amaranto Mimmo Toscano.

“E’ stata una partita intensa contro una squadra di alto livello, non ci sono state tante occasioni, ma è stata bella da vedere. Abbiamo sfruttato venti minuti in cui abbiamo messo pressione al Catanzaro, potevamo anche fare meglio e segnare il raddoppio; siamo stati fortunati nell’occasione del palo. Non abbiamo rubato niente anche se c’è stato equilibrio. Aver guadagnato due punti è importante, il derby poi è sempre una bella partita; è stata anche molto corretta. Siamo la squadra che ha subito meno gol, abbiamo difensori forti ma ci difendiamo tutti insieme; pur senza brillare abbiamo ottenuto vittorie pesanti in questo periodo. Tutta la squadra ha fatto bene, ho scelto Rivas perché volevo dare pressione ai loro centrocampisti; Sounas si è adattato, ha messo impegno come sempre. Vincere a Catanzaro non è facile. Sono andato a stringere la mano ad Auteri, lui ha rifiutato, è un problema suo. Non possiamo mollare, soprattutto adesso, il vantaggio è importante ma basta sbagliare due partite per rimettere tutto in gioco.”

Fonte: Reggina TV