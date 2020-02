Nel post-gara di Catanzaro-Reggina, è intervenuto in conferenza stampa il match-winner Rigoberto Rivas.

“Era difficile sbagliare sull’assist di Doumbia, sono contento della vittoria in casa del Catanzaro, ci tenevamo tanto. Siamo andati a +10, sono tanti punti ma ci sono ancora 10 partite. Abbiamo avuto qualche situazione in cui potevamo fare meglio, loro erano molto aggressivi, siamo contenti per aver portato a casa la vittoria.”

Fonte: Reggina TV