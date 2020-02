Catanzaro-Reggina 0-1, i TOP: Rivas e la zampata da tre punti, Doumbia ritorna in grande stile

Termina il ”derby di Calabria” tra Catanzaro e Reggina, che ha visto gli amaranto sbancare il ”Ceravolo” grazie ad una rete di Rivas nella ripresa (0-1).

Di seguito, i TOP della sfida secondo RNP:

Rigoberto Rivas (Reggina): è suo il gol vittoria che permette alla Reggina di sbancare il ”Ceravolo” di Catanzaro ed ottenere altri tre punti pesantissimi. Dopo un primo tempo tutt’altro che pregevole, ricco di errori tecnici e viste, nella ripresa si rimette in riga cambiando il volto del match. Una zampata pesantissima su cross di Doumbia, insaccatasi in rete al 61′, fa esplodere il settore ospiti amaranto. Ottimo inserimento e perfetta coordinazione, seppur da pochi metri dalla porta, risultati decisivi ai fini del risultato. Poi tanta corsa, sacrificio ed altre galoppate sulla fascia. Match-winner.

Abdou Doumbia (Reggina): torna in campo dopo circa tre mesi a causa dell’infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde dal post-Viterbese ad oggi, risultando subito determinante. Entra al 53′ al posto di Denis e, dopo otto minuti, sforna un assist al bacio per Rivas, messo nelle migliori condizioni possibili per insaccare il pallone in rete. Servito da Garufo sulla destra, l’attaccante francese disorienta Martinelli con una sterzata improvvisa, alla quale è seguito un traversone di esterno destro per il centrocampista honduregno, il quale ha poi siglato la rete del vantaggio. Guizzi, velocità ed intelligenza: Doumbia è tornato…

Davide Bertoncini (Reggina): pilastro. Ancora dal 1′ nonostante il rientro dalla squalifica di Gasparetto, il difensore emiliano sfodera un’altra grande prestazione. In difesa non si passa, riesce sempre a capire in anticipo le giocate degli avversari ed intercettare il pallone per tempo, senza mai concedere nulla agli avversari. Nel primo tempo è bravo ad intercettare in scivolata una conclusione di Bianchimano, deviandola in corner.

Carlo De Risio (Catanzaro): lavora molto bene in mezzo al campo, uscendo quasi sempre vincente dai contrasti di gioco e recuperando innumerevoli palloni. Aiuta alla costruzione della manovra e da’ una mano anche in fase difensiva. Prova positiva per il centrocampista giallorosso.

Antonio Calafiore