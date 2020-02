Catanzaro-Reggina 0-1, i FLOP: Carlini si divora il pari, Bianchimano ingabbiato

Termina il ”derby di Calabria” tra Catanzaro e Reggina, che ha visto gli amaranto sbancare il ”Ceravolo” grazie ad una rete di Rivas nella ripresa (0-1).

Di seguito, i FLOP della sfida secondo RNP:

Nessuno per la Reggina: una vittoria sofferta, conquistata con le unghie e con i denti. Gli uomini di mister Toscano hanno ben interpretato la gara, studiando e contenendo il Catanzaro nel primo tempo e punendolo nella ripresa, al momento giusto, con un guizzo di Rivas. Poi un’ottima gestione, che vale davvero tanto. Seconda vittoria consecutiva, sesto risultato utile consecutivo, ventesimo successo in campionato, +10 punti dal Bari secondo in classifica. La capolista si conferma sempre più tale…

Massimiliano Carlini (Catanzaro): entra a partita in corso, ma il suo impatto con la gara non è stato affatto positivo. Nelle battute finali si divora letteralmente un gol che avrebbe cambiato le sorti del match, con un colpo di testa (su cross dalla destra di Celiento) che termina sul palo a porta semi-sguarnita, a pochi metri da Guarna. Errore decisivo.

Andrea Bianchimano (Catanzaro): non riesce ad incidere. Anzi, il suo unico acuto è una conclusione murata da Bertoncini e deviata in calcio d’angolo. Il centrale amaranto lo neutralizza, gioca d’anticipo e concede le briciole all’ex attaccante della Reggina, che si ritrova davanti una difesa, quella amaranto, letteralmente di ferro.

A.C.