Catanzaro-Reggina 0-1, il tabellino del derby

Il tabellino del derby tra Catanzaro e Reggina, valido per la 28^ giornata di Serie C, vinto dagli amaranto per 1-0 grazie al gol di Rivas

SERIE C GIRONE C – 28^ giornata

Catanzaro-Reggina 0-1 – Il tabellino

Marcatori: 62′ Rivas

Catanzaro (3-4-3): Bleve; Celiento, Riggio, Martinelli; Casoli, De Risio Corapi, Contessa (70′ Iuliano); Kanoute (60′ Carlini), Bianchimano (67′ Di Piazza), Giannone. A disposizione: Mittica, Nicoletti, Urso, Statella, Novello, Pinna, Quaranta, Bayeye. Allenatore: Auteri.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Blondett, Bertoncini, Rossi; Garufo, Sounas (54′ Nielsen), De Rose (88′ De Francesco), Rubin (46′ Liotti); Rivas; Reginaldo (73′ Sarao), Denis (54′ Doumbia). A disposizione: Farroni, Gasparetto, Marchi, Rolando, Paolucci, Bellomo. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova (Cosimo Cataldo di Bergamo e Marco Ceccon di Bergamo).

Note – Spettatori 6 678, di cui 306 ospiti. Ammoniti: De Rose (R), De Risio (C), Giannone (C), Rivas (R), Blondett (R), Rolando (R) dalla panchina, Corapi (C), Garufo (R), Sarao (R), all. Toscano (R) Calci d’angolo: 5-3. Recupero: 1’pt; 4’st.