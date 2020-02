Le pagelle amaranto: difesa bunker, Doumbia e Rivas accendono il derby. Toscano, sei un mostro!

GUARNA 6-Nessuna vera parata. Bene nelle uscite, soprattutto in quella a campo aperto quando agisce da difensore aggiunto.

BLONDETT 7-Si ritrova improvvisamente titolare, proprio come successo a Terni. Kanoute è cliente difficilissimo, lui risponde sempre presente.

BERTONCINI 7-Sta bene e si vede. Bianchimano e Di Piazza non la vedono quasi mai, lui giganteggia e si conferma elemento sprecato per la categoria.

ROSSI 6.5-Due sbandate sui titoli di coda che potevano costare carissimo, ma che non cancellano 70 minuti all’insegna dell’autorevolezza.

GARUFO 6.5-Fase di copertura di un’intelligenza unica, nella ripresa va a pochissimi centimetri dal segnare un gol che sarebbe rimasto nella storia.

SOUNAS 6-Poco presente in costruzione, complice un filo conduttore che passa sugli esterni anziché al centro. In copertura però dimostra la solita generosità, ed aiuta De Rose scegliendo sempre i tempi giusti. 9′ st NIELSEN 6-Ingresso tonico il suo, sia nella chiusura degli spazi che per quanto riguarda qualche pallone interessante con cui apre le maglie avversarie.

DE ROSE 7-Leader in campo di una squadra che interpreta la battaglia come pochi. Dalle sue zone non si passa, con le buone o con le cattive.

RUBIN 5.5-Poche sbavature, ma a tratti dà la sensazione di rimanere troppo schiacciato anche quando si potrebbero guadagnare metri. 1′ st LIOTTI 6-Corre molto e bada al sodo, efficace sia nel chiudere che nell’aiutare la squadra a ripartire.

RIVAS 7 (il migliore)-Primo tempo difficile, nella ripresa mette il turbo e non lo prendono. Inserimento perfetto per il gol che decide il derby, e questa volta nessuna bandierina che si alza senza motivo…

REGINALDO 6.5-Nei primi quarantacinque minuti è quello che tiene maggiormente in ansia la difesa catanzarese. Suo il primo vero tiro nello specchio della porta difesa da Bleve. 28′ st SARAO s.v.

DENIS 5.5-Serata complicata per El Tanque, che lotta come sempre da guerriero ma lì davanti non riesce proprio ad incidere, complici i pochissimi palloni che arrivano. 9′ st DOUMBIA 7-Una “zanzara” che fa stare costantemente in ansia i diretti marcatori, geniale il passaggio con cui consente a Rivas di mandare in delirio i tifosi reggini.

TOSCANO 7.5-Il delitto perfetto. Contiene il Catanzaro in una gara che per un’ora si conferma la battaglia prevista, cambia l’inerzia del derby con la solita lettura mostruosa. Altro che calo, la capolista torna a +10, proprio come a dicembre…