Storie di ex: Sarao, “l’uomo in maschera” che ha già colpito al Ceravolo…

E’ Manuel Sarao l’ex di turno sulla sponda amaranto, per quel che riguarda il derby che tra poco si giocherà allo stadio Ceravolo. L’attaccante è arrivato a rinforzare i ranghi della capolista nel mercato di gennaio, dopo aver rescisso il contratto che lo legava al Cesena. Nella stagione precedente, con la Virtus Francavilla, aveva realizzato undici gol e messo in evidenza un grande rendimento, guadagnandosi il riconoscimento di miglior attaccante della serie C edizione 2018/2019.

L’esperienza in giallorosso, risale alla stagione 2016/2017. Il classe ’89, soprannominato dai tifosi “l’uomo mascherato” per via di una maschera protettiva con cui giocò parecchie gare, nelle fila delle aquile ha realizzato 5 reti, tra le quali quella che valse il successo nella gara di andata dei playout, contro la Vibonese. Nonostante un rendimento più che sufficiente, l’attaccante non rientrò nel nuovo corso targato Noto, trasferendosi al Monopoli. Il dispiacere per la mancata conferma, espresso a più riprese, si è tramutato in “vendetta sportiva” lo scorso campionato, quando Sarao è stato decisivo nella vittoria della Virtus Francavilla sui giallorossi (3-2) realizzando una doppietta al Ceravolo.

“Sarao? Lo vedo sempre più in forma, è pronto a dare il suo contributo”, ha detto Mimmo Toscano in una recente conferenza stampa. Chissà se “l’ex maschera giallorossa” si ripresenterà al Ceravolo dalla panchina, oppure partendo da titolare. Tra poco lo scopriremo…