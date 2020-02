Serie C girone C, la Vibonese torna a sognare i playoff

La Vibonese da continuità al successo di Caserta, superando anche la Virtus Francavilla nell’unico match in programma alle 16:30. Gara in salita per la compagine di Vibo Valentia, dato che a colpire per primi erano stati i pugliesi, in stato di grazia dopo la vittoria di Terni ed il clamoroso poker rifilato al Catanzaro. Alla rete in apertura di Di Cosmo tuttavia, i locali hanno risposto prima con Pugliese e poi con Prezzabile, il quale ha trovato il punto del 2-1 quando si era già all’89’.

Di seguito, il programma odierno e la classifica aggiornata.

SERIE C GIRONE C, 28^ GIORNATA

Avellino-Paganese 1-0

Az Picerno-Catania 1-2

Sicula Leonzio-Casertana 2-2

Vibonese-Virtus Francavilla 2-1

Bisceglie-Viterbese 18:30

Cavese-Rende 18:30

Teramo-Potenza 18:30

Catanzaro-Reggina 20:45

Monopoli-Rieti 20:45

Ternana-Bari 20:45

Classifica

63 Reggina

55 Bari

51 Monopoli

49 Potenza

49 Ternana

42 Catanzaro

41 Catania *

40 Teramo

38 Vibonese *

37 Virtus Francavilla *

37 Avellino *

35 Viterbese

34 Cavese

34 Paganese *

31 Casertana *

29 Picerno *

23 Sicula Leonzio *

19 Bisceglie

17 Rende

12 Rieti (-5)

*Una partita in più