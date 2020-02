Catanzaro-Reggina, è il giorno del derby: le probabili formazioni dei quotidiani

Secondo la Gazzetta del Sud, nel derby di Catanzaro la Reggina presenterà quattro novità rispetto all’undici sceso in campo contro la Paganese. In difesa Blondett prenderà il posto di Rossi, a centrocampo Sounas agirà al posto dello squalificato Bianchi, mentre fra out sinistro ed attacco torneranno dal primo minuto Liotti e Denis (confermato Reginaldo, panchina per Rivas). Nei giallorossi Riggio al posto dell’infortunato Atanasov, mentre nel tridente d’attacco Kanoute e Carlini affiancheranno Di Piazza.

Anche il Quotidiano del Sud punta sulla coppia d’attacco Denis-Reginaldo per quanto concerne la capolista. Panchina per Bellomo, il cui posto da trequartista verrà preso da Sounas, mentre il favorito per prendere il posto di Bianchi è Nielsen. Nessuna novità è invece prevista in difesa e sugli esterni. Nelle fila delle aquile, ai lati di Di Piazza spazio per Giannone e Carlini.

CATANZARO-REGGINA, LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA GAZZETTA DEL SUD

Catanzaro (3-4-3): Bleve; Celiento, Riggio, Martinelli; Casoli, Corapi, De Risio, Contessa; Carlini, Di Piazza, Kanoute. Allenatore: Auteri.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Blondett; Garufo, Sounas, De Rose, Liotti; Bellomo; Reginaldo, Denis. Allenatore: Toscano.

CATANZARO-REGGINA, LA PROBABILE FORMAZIONE DEL QUOTIDIANO DEL SUD

Catanzaro (3-4-3): Bleve; Celiento, Riggio, Martinelli; Casoli, Corapi, De Risio, Contessa; Giannone, Di Piazza, Carlini. Allenatore: Auteri.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Nielsen, De Rose, Rubin; Sounas; Reginaldo, Denis. Allenatore: Toscano.