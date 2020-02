Serie D girone I, la “reggina” della 25esima giornata: il Roccella si rialza

Tornato alla vittoria dopo cinque giornate, il Roccella è la squadra-copertina di ReggioNelPallone per quanto concerne la serie D.

Stavolta niente beffe in zona Cesarini, stavolta niente mani nei capelli per una vittoria gettata alle ortiche. Il Roccella torna al successo dopo cinque partite, superando in maniere netta l’Acr Messina. Faiello, Malerba e Khoris firmano un pomeriggio che profuma di speranza, dal momento che il successo ottenuto sui peloritani vale alla compagine di Galati il sorpasso in classifica nei confronti del San Tommaso. Gli amaranto ad oggi sono di nuovo dentro i playout, e se da un lato la salvezza diretta ormai non è più raggiungibile, dall’altro c’è ancora tempo per conquistare una posizione che consentirebbe di giocare in casa la post-season.

VOTO DI RNP: 7.5.