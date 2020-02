Reggina, Toscano: “Catanzaro? È una gara che si prepara da sola. Ecco cosa servirà…”

Alla vigilia del derby con il Catanzaro, in programma domani alle ore 20:45 presso lo stadio “Nicola Ceravolo”, il tecnico amaranto Mimmo Toscano ha incontrato gli organi di informazione locali per la consueta conferenza stampa pre-partita.

Di seguito, le sue parole:

In gol con 15 giocatori diversi – “È un dato importante anche se con i ragazzi ci ripetiamo sempre che qualche gol in più da centrocampisti ed esterni ci deve essere per come sviluppiamo noi la manovra. Domenica è andato in gol Rubin, lo ha sfiorato De Rose. È un dato importante, ma sicuramente da migliorare”.

La fiducia della società al mister – “Per un allenatore sentire la fiducia del presidente e del direttore è tanto. Sono contento perchè anche con i ragazzi c’è grande feeling ed anche la stima che ho io verso di loro è ricambiata. Sono queste le cose che ti fanno accrescere l’entusiasmo, l’autostima e la consapevolezza che si sta facendo un buon lavoro, anche se c’è ancora da sudare, a partire da domani”.

Sulla partita col Catanzaro – “È una partita importante, ma non sarà una come gara come le altre. Affrontiamo una squadra che a gennaio ha fatto un mercato incredibile potenziando la squadra con elementi di grande qualità per la categoria. Sono partite che si preparano da sole. Ci vuole tanta testa, attenzione e consapevolezza”.

Sul reparto offensivo schierato con la Paganese – “È stata una scelta dettata sia per le caratteristiche della Paganese, per avere maggiore movimento in avanti vista la buona capacità difensiva degli avversari, sia perchè Denis, da qualche settimana, si è allenato solo il giovedì ed il venerdì per via di un problema al piede”.

L’assenza di Bianchi in un momento di forma – “È normale che quando la squadra si esprime a certi livelli i singoli ne beneficiano. Questa rosa è abbastanza ampia ed un’assenza non può determinare una prestazione. Lo hanno già dimostrato i vari Rubin, Blondett, Gasparetto e Paolucci…”

Sugli indisponibili – “Bresciani e Corazza in infermeria, Bianchi squalificato. Gasparetto rientra dalla squalifica”.

Sugli errori arbitrali – “L’errore arbitrale ci può stare, poi dovremo essere noi ad andare oltre. Non credo che delle situazioni favoreli ci abbiano portato ad essere primi in classifica. Anzi, lo siamo anche nonostante alcune sfavorevoli”.

Sull’allarme da coronavirus – “È normale che ci sia un po’ di clima di preoccupazione per via di parenti dei ragazzi che abitano vicino a quelle zone. Mi auguro che vengano prese al più presto delle contromisure, l’Italia non può vivere questi momenti”.

Sulla possibilità che la gara si giochi a porte chiuse – “È giusto che partite del genere si giochino alla presenza del pubblico, ma se le motivazioni riguardano la salute pubblica allora è giusto che si giochi a porte chiuse”.