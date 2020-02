Promozione B, la “reggina” della 23^ giornata: Stilese micidiale

Poker vincente in casa di una Bagnarese che sul proprio campo non aveva mai conosciuto sconfitta, la copertina di Promozione è della Stilese.

Forse non era mai successo, in questa stagione, che la Stilese scendesse in campo da seconda in classifica. La vittoria del Gioiosa nell’anticipo di sabato, aveva infatti perdere il primato ai gialloazzurri, scivolati a -1 dopo aver avuto anche 8 punti di distacco. La risposta degli uomini di Caridi è stata davvero esemplare, dal momento che la Bagnarese, imbattuta davanti al proprio pubblico fino a domenica scorsa, è stata sconfitta con un roboante 0-4. Dopo due pareggi a reti bianche, la “macchina da gol” si è riaccesa, mettendo di nuovo in vetrina la supercoppia Papaleo-Martinez, andata a segno insieme a Iorfida.

VOTO DI RNP: 8.